Kultusministerium kann nicht für Binden und Tampons zahlen Von dpa | 03.06.2023, 09:23 Uhr

Über kostenlose Binden und Tampons an Schulen diskutieren Menschen vielerorts. In der Stadt Bremen sollen alle Schulen die Artikel anbieten können. In Niedersachsen sind nach Einschätzung des Kultusministeriums die Städte und Kommunen zuständig.