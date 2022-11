Julia Willie Hamburg Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Bildung Kultusministerin: Dauerhafter Erhalt der Sprach-Kitas Von dpa | 14.11.2022, 16:50 Uhr

Die sogenannten Sprach-Kitas sollen in Niedersachsen dauerhaft erhalten bleiben. Das kündigte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) am Montag in Hannover an. Ein Förderprogramm des Bundes sollte ursprünglich Ende des Jahres auslaufen, zuletzt wurde es bis zum Sommer kommenden Jahres verlängert.