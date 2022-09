Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Bildung Kultusminister verteidigt Inklusion an Schulen Von dpa | 22.09.2022, 14:04 Uhr

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwäche an den Schulen verteidigt. „Alle Jahrgänge, auch die berufsbildenden Schulen sind in Niedersachsen heute inklusiv. Das ist ein hohes Gut“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Landtag. Die Weichen für einen Übergang hin zu einer inklusiven Form aller Schulen seien gestellt. So hätten mehr als 60.000 Lehrerinnen und Lehrer bereits an Fortbildungen zur Inklusion teilgenommen. Inklusion sei die Aufgabe aller Schulen und aller Lehrkräfte, bekräftigte Tonne.