Landesparteitag der FDP Niedersachsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down FDP Kuhle wirft Rot-Grün „Totalversagen“ in Schulpolitik vor Von dpa | 12.03.2023, 13:28 Uhr

In seiner ersten Rede als Niedersachsens FDP-Chef hat Konstantin Kuhle der Landesregierung aus SPD und Grünen Versäumnisse in der Schulpolitik vorgeworfen. Rot-Grün habe seit Amtsantritt im November weder für mehr Unterricht gesorgt noch für eine bessere Bezahlung der Lehrkräfte noch für die angekündigte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Leih-Tablets, kritisierte Kuhle. „Damit wird Rot-Grün schon nach 100 Tagen zum bildungspolitischen Totalversagen“, sagte er beim Landesparteitag der Liberalen am Sonntag in Hildesheim. Er forderte ein Sofortprogramm für die Unterrichtsversorgung.