Landtagswahl Kuhle: FDP wird jetzt deutlicher auf eigene Inhalte achten Von dpa | 11.10.2022, 14:50 Uhr

Das Ausscheiden der FDP aus dem Landtag in Niedersachsen nach dem Ausscheiden aus dem Landtag erschwert nach Ansicht des stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, die Arbeit der Bundesregierung. „Das macht die Zusammenarbeit in der Ampel in Berlin nicht einfacher. Das ist eine große Herausforderung für das Miteinander dreier sehr unterschiedlicher Partner. Die FDP wird nun deutlicher auf die Durchsetzung eigener Inhalte in der Ampel achten“, sagte Kuhle der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „In der aktuellen Lage haben wir aber auch eine sehr große Verantwortung für das Land. Mit einem Koalitionsaus zu kokettieren, würde dem Land keinen Dienst erweisen. Wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden.“