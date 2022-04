Kühe FOTO: Hauke-Christian Dittrich Agrar Kühe dürfen nach dem Winter wieder auf die Weiden Von dpa | 20.04.2022, 15:38 Uhr

Freudensprünge von Kühen in Oldenburg: Der Weideaustrieb in Niedersachsen hat am Mittwoch begonnen. Statt wie im Winter nur im Stall zu stehen, können die Kühe des Milchhofs Diers wieder auf der Weide grasen. Kinder einer Oldenburger Grundschule ließen etwa 150 Kühe aus dem Stall. Das Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen unterstützte die Veranstaltung, mit der symbolisch die Weidesaison eröffnet wird.