Feuer auf Frachter vor Ameland Foto: Jan Spoelstra/ANP/dpa Schifffahrt Küstenwache: Brennender Frachter nach Westen abgedriftet Von dpa | 27.07.2023, 12:47 Uhr | Update vor 24 Min.

Das noch immer brennende Frachtschiff vor der niederländischen Küste ist leicht nach Westen abgedriftet. Es befinde sich nun etwa 16 Kilometer nördlich der Insel Terschelling, sagte ein Sprecher der Küstenwache am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es liege aber zur Zeit stabil. Auf dem mit Autos beladenen Frachter „Fremantle Highway“ war am Vortag Feuer ausgebrochen, etwa 27 Kilometer nördlich von Ameland - das ist die Nachbarinsel von Terschelling. Der Frachter sei noch immer mit einem Notkabel an einen Schlepper gekoppelt, sagte der Sprecher der Küstenwache, Edwin Granneman.