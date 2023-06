Wolf Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Natur Küstenjägerschaften stellen Plakataktion zu Wölfen vor Von dpa | 07.06.2023, 02:48 Uhr

Angesichts wiederholter gerissener Schafe fordern die zehn niedersächsischen Küstenjägerschaften und die Landesjägerschaft Bremen die Einrichtung von wolfsrudelfreien Zonen entlang der Nordseeküste. Darauf hatten sich Jägerinnen und Jäger im April in ihrer sogenannten Auricher Erklärung verständigt. An diesem Mittwoch (11.00 Uhr) wollen Vertreter der Küstenjägerschaften in Aurich nun eine Plakataktion zu ihrer Forderung vorstellen.