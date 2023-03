Strandkorbwerkstatt Norddeich Foto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Tourismus Küste vor dem Saisonstart: Strandkörbe werden rausgeputzt Von dpa | 23.03.2023, 06:09 Uhr

Zum Start der Osterferien in wenigen Tagen bereiten sich die Tourismusbetriebe an der niedersächsischen Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln auf die neue Urlaubssaison vor. Im Küstenort Norden-Norddeich (Landkreis Aurich) bringt zurzeit das Strandteam des Tourismus-Service die rund 700 Strandkörbe aus dem Winterlager an die Wasserkante. An diesem Wochenende beginnen die Osterferien in Bremen und Niedersachsen, die ersten Urlauber werden an der Küste erwartet. „Deshalb geben wir jetzt ein bisschen Gas“, sagte Strandchef Harald Lübbers. „Wir wollen unseren Gästen ja etwas bieten.“