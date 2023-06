Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Künstliche Intelligenz soll Richter entlasten Von dpa | 22.06.2023, 12:08 Uhr

Die Richterinnen und Richter in Niedersachsen sollen Unterstützung von Künstlicher Intelligenz bekommen. Wie das Justizministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte, sind Massenverfahren derzeit eine große Belastung für die Gerichte. Ein neues Assistenzprogramm soll daher helfen, vergleichbare Verfahren effizienter zu bearbeiten. Tester sind zunächst die Landgerichte Hildesheim und Osnabrück. Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) sprach von einem wichtigen Schritt, schränkte jedoch ein: „Am Ende muss es immer der Mensch sein, der die Entscheidungen fällt.“ Begleitet wird das Projekt von der Universität Göttingen.