Von dpa | 04.08.2023, 10:35 Uhr

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg kann sich veränderte Prüfungsaufgaben in Schulen vorstellen, um ein Schummeln mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu verhindern. „Indem wir zum Beispiel sagen: Künstliche Intelligenz ist Teil Deiner Aufgabe - und Du musst transparent machen, wie Du sie genutzt hast“, sagte die Grünen-Politikerin in einem am Freitag veröffentlichten Sommerinterview des NDR.