Ausstellungen Künstler verhüllt leerstehendes Kaufhaus in Osnabrück Von dpa | 02.07.2023, 08:46 Uhr

Ein leerstehendes Kaufhaus in der Osnabrücker Innenstadt wird in diesen Tagen zum Kunstobjekt: Mit gebrauchten Jutesäcken verhängt derzeit der aus Ghana stammende Künstler Ibrahim Mahama das ehemalige Galeria-Kaufhof-Gebäude, wie die Kunsthalle Osnabrück mitteilte. Das Kunstprojekt ist Teil eines Ausstellungsvorhabens zum 30-jährigen Bestehen der Kunsthalle Osnabrück, greift aber auch die Feierlichkeiten der Stadt zum 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens auf, der in diesem Jahr in Osnabrück begangen wird.