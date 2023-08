Street Art Künstler aus aller Welt: Bunte Straßen in Wilhelmshaven Von dpa | 05.08.2023, 14:53 Uhr | Update vor 26 Min. 11. Internationales StreetArt Festival Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down

Die Innenstadt von Wilhelmshaven wird an diesem Wochenende wieder zu einer begehbaren Kunstausstellung. Straßenmaler aus elf Ländern haben am Samstag Bilder und Gemälde aufgemalt. Vom Wetter her seien die Bedingungen am Samstag ideal gewesen, sagte eine Sprecherin des Tourismus-Büros der Stadt. „Es ist ziemlich perfekt, weil es im Moment nicht regnet“, sagte sie.