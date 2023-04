Weideaustrieb in Wiefelstede Foto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Weideaustrieb Kühe dürfen nach dem Winter wieder auf ihre Weiden Von dpa | 22.04.2023, 16:31 Uhr

Glückliche Kühe genießen die Freiheit: Der Weideaustrieb in Niedersachsen hat im Landkreis Ammerland begonnen. Nachdem sie im Winter nur im Stall standen, können 145 Milchkühe des Milchbetriebs Wemken in Wiefelstede nun wieder auf der Weide grasen, wie eine Sprecherin des Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen am Samstag sagte. Mit Bocksprüngen seien die Kühe auf die Wiese gelaufen und hätten kaum gewusst, „was sie zuerst machen sollen“ - abwechselnd hätten die Tiere das frische grüne Gras gefressen und auf der Weide getobt.