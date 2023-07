Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Kreis Emsland Küchenbrand in Geeste: Kind und zwei Erwachsene verletzt Von dpa | 30.07.2023, 08:19 Uhr | Update vor 18 Min.

Drei Menschen, darunter ein siebenjähriges Kind, sind bei einem Brand in einem Wohnhaus in Geeste (Landkreis Emsland) verletzt worden. Sie kamen mit einem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war am späten Samstagabend ein auf dem Herd stehen gelassener Topf in Brand geraten. Infolgedessen fing die Küche an zu brennen. Zur Schadenhöhe konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.