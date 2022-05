ARCHIV - Passanten gehen auf dem Marktplatz am Marktbrunnen vorbei. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild FOTO: Swen Pförtner Denkmalschutz Kritik an Sanierungsstau in Goslaer Altstadt Von dpa | 31.05.2022, 15:47 Uhr

Der Verein World Heritage Watch (WHW) fordert mehr Anstrengungen beim Erhalt des Welterbes Altstadt Goslar. Bei fast 500 historischen Gebäuden und Kleindenkmälern in der Stadt gebe es einen Sanierungsbedarf, schreibt die WHW in einem am Dienstag vorgestellten Bericht. Die Denkmalschutzorganisation hat sich der Überwachung von Welterbestätten verschrieben.