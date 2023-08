Fridays for Future Kritik an Klingbeil wegen Hannover-Hamburg-Strecke Von dpa | 17.08.2023, 17:18 Uhr | Update vor 13 Min. Klimabewegung Fridays for Future in Lüneburg Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

Die Klimabewegung Fridays for Future hat den SPD-Chef Lars Klingbeil für seine Haltung zur Bahnstrecke Hannover-Hamburg kritisiert. „Mit seinem Nein zum nachweislich notwendigen Neubau der Bahnstrecke blockieren Lars Klingbeil und die SPD Niedersachsen die Erreichung der Klimaziele im Verkehrssektor - die sie als Regierungspartei mitverantworten“, sagte Nele Evers, Pressesprecherin für Fridays for Future Niedersachsen, am Donnerstag.