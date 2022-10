Generalsekretär Ulf Thiele begründete diese Forderung gestern unserer Zeitung sowohl mit inhaltlichen als auch rechtlichen Argumenten. So brächten die angestrebten Neuerungen in der Sache keinerlei Verbesserungen, sondern führten vielmehr zu einer Schwächung der Kommunen. Und zugleich sorgten sie für Rechtsunsicherheit, die in Klagen münden könnte.

Thiele gab zu verstehen, dass die beabsichtigte Verkürzung der Amtszeiten von Kommunalchefs von derzeit acht auf fünf Jahre allenthalben auf Ablehnung stoße – selbst in den Reihen der SPD. Auch die CDU lehne sie entschieden ab, weil mit dieser bundesweit niedrigsten Amtszeit der Anreiz für qualifitzierte Bewerber, eine solche Aufgabe in Niedersachsen zu übernehmen, verloren gehe.

Erhebliche Unsicherheit werde mit der Absicht heraufbeschworen, die Altersgrenze für hauptamtliche Bürgermeister und Landräte von 65 auf 67 Jahre zu erhöhen, betonte der Generalsekretär. So sei für die Vielzahl der 2014 anberaumten Wahlen von Hauptverwaltungsbeamten jetzt die Nominierung von Kandidaten angelaufen.

Dies müsse aber nach dem derzeit noch gültigen Recht geschehen; das neue Gesetz werde frühestens Anfang 2014 in Kraft treten. Das könnte laut Thiele dazu führen, dass Kandidaten jetzt wegen der Altersgrenze 65 Jahre verzichten müssten, die nach Inkrafttreten der neuen Regelungen (67 Jahre) aber wählbar gewesen wären. Daraus könnten Klagen resultieren.

Thiele warnte vor diesem Hintergrund Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. „Er wird sich eine blutige Nase holen“, prohezeihte der CDU-Politiker.