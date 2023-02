Wolf Foto: Ingo Wagner/dpa up-down up-down Landvolk Kritik an EU-Projekt zu Wolf: Lieber Herdenschutz fördern Von dpa | 20.02.2023, 12:18 Uhr

Das Landvolk sieht das neue EU-Forschungsprojekt zum Wolf, an dem sich auch das Land Niedersachsen beteiligt, kritisch. „Wir wissen genug über den Wolf, und wir wissen auch, dass der Bestand in Niedersachsen dringend begrenzt werden muss“, sagte Landvolk-Vizepräsident, Jörn Ehlers, am Montag in einer Mitteilung des Landesbauernverbandes. „Statt hierfür Forschungsgelder freizugeben, sollten lieber umfänglich wirksame Herdenschutzzäune und deren Folgekosten zum Wohl unserer Weidetiere gefördert werden.“