Leuchtturm «Roter Sand» Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild Geschichte Kritik am geplanten Umzug des Leuchtturms Roter Sand Von dpa | 21.06.2023, 15:39 Uhr

Der Leuchtturm Roter Sand in der Nordsee soll künftig in Küstennähe stehen - ein Verein kritisiert das. In einem offenen Brief vom Mittwoch spricht sich der Förderverein Leuchtturm Roter Sand aus Bremerhaven für eine Sanierung des Turms an Ort und Stelle aus und gegen seinen Ab- und Aufbau. Es handle sich um die günstigste Lösung.