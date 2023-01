Fahrkartenautomat. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Mobilität Kritik: Abbau von Ticketautomaten schadet Verkehrswende Von dpa | 16.01.2023, 17:54 Uhr

Der Niedersächsische Landkreistag (NLT) wendet sich gegen den Abbau von Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn (DB) für Fernverkehrstickets an mehreren Bahnhöfen. „Die Serviceeinschränkung ist nicht vermittelbar“, sagte NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer am Montag. „Ich appelliere an die Deutsche Bahn, ihr Angebot umzusetzen, die abgebauten Automaten kurzfristig wieder aufzustellen“, forderte er.