Kahlflächen Krisenstab: Aufforstung im Harz schwierig Von dpa | 09.06.2022, 20:36 Uhr

Im Harz wird auch in diesem Jahr mit einer weiteren Zunahme der Kahlflächen in den Wäldern gerechnet. Die Fichtenbestände seien in einem katastrophalen Zustand, hieß es am Donnerstag nach einer Sitzung des Ende 2020 beim Landkreis Harz gegründeten Krisenstabes Wald. Bereits 80 Prozent der Fichten seien von Borkenkäfern und Trockenheit vernichtet worden. Ähnlich schlecht sehe es bei den Buchen aus.