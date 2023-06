Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Kripo-Chefin gab Infos an Hells Angels: Strafbefehl verhängt Von dpa | 16.06.2023, 14:14 Uhr

Eine ehemalige Chefin der Kriminalpolizei Northeim hat interne Informationen an ein führendes Mitglied der Hells Angels weitergegeben. Das Amtsgericht Northeim verhängte deshalb einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro gegen die damalige Polizistin, wie die Staatsanwaltschaft Göttingen am Freitag bestätigte. Zuvor hatte das „Göttinger Tageblatt“ darüber berichtet.