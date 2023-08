Justiz Kriminaltechnisches Institut: Neubau für 155 Millionen Euro Von dpa | 06.08.2023, 08:06 Uhr | Update vor 23 Min. Kriminaltechnisches Institut Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down

Nach jahrelanger Planung soll der Neubau des Kriminaltechnischen Instituts (KTI) am Landeskriminalamt Niedersachsen schnell vorankommen. Der erste Spatenstich des 155 Millionen Euro teuren Projekt sei für den 21. August geplant, teilte das Landeskriminalamt mit. Der Neubau schließe direkt an das LKA-Bestandsgebäude an, die einzelnen Abschnitte sollten in Einzelausschreibungen vergeben werden. „Das modernste KTI in Deutschland entsteht hier“, sagte LKA-Präsident Friedo de Vries. „Es ist ein Bau, der für die gesamte Polizei in Niedersachsen Wirkung zeigen wird.“ Ende 2027 soll das neue Gebäude fertig sein.