Von dpa | 08.07.2022, 14:14 Uhr

Mit der „Spirit of Discovery“ hat nach Angaben der Stadt Emden erstmals seit Jahren wieder ein größeres Kreuzfahrtschiff mit rund 1000 Reisenden an Bord die Seehafenstadt angelaufen. Der 236 Meter lange Koloss machte am Freitagmorgen am Nordkai im Hafen fest, wie die Emder Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH mitteilte. Die Stadt organisierte zusammen mit der Agentur der Reederei Saga Cruises für die überwiegend aus Großbritannien stammenden Kreuzfahrer ein Programm mit Tagesausflügen. So gab es etwa Touren nach Borkum, Papenburg, Greetsiel und Stadtführungen in Emden.