Papenburg Kreuzfahrtschiff „Carnival Jubilee" verlässt Baudock Von dpa | 22.07.2023, 09:56 Uhr

Die Papenburger Meyer-Werft hat ihren jüngsten Neubau, das Kreuzfahrtschiff „Carnival Jubilee“, ausgedockt. Der rund 345 Meter lange Ozeanriese verließ am Freitagabend die Baudockhalle und machte am Ausrüstungspier im Werfthafen fest, wie die Meyer-Werft am Samstag mitteilte. Am Samstag waren verschiedene Test etwa an den Bugstrahlern und Montagearbeiten geplant. Dazu sollte die „Carnival Jubilee“ noch einmal für kurze Zeit von der Pier ablegen.