Hapag-Lloyd Cruises Kreuzfahrtgäste können Masken fallen lassen Von dpa | 19.05.2022, 13:21 Uhr

Kreuzfahrtgäste der Reederei Hapag-Lloyd Cruises dürfen auf den Schiffen der Reederei auf die bislang obligatorischen Corona-Masken verzichten. „Ab sofort können sich die Gäste sowohl in den Außen- als auch in den Innenbereichen wieder ohne Maske aufhalten und genießen somit ein Reisevergnügen ohne Einschränkungen“, teilte die Tochter von TUI Cruises am Donnerstag in Hamburg mit.