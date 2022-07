ARCHIV - Der ehemalige Bundeskanzler nimmt an einer Pressekonferenz in der PCK-Raffinerie teil. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Bildarchiv FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Ukraine-Krieg Kreml: Ex-Kanzler Schröder in Moskau - Kontakt mit Putin? Von dpa | 26.07.2022, 13:56 Uhr

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) ist nach Kremlangaben in der russischen Hauptstadt Moskau. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag nicht aus, dass Schröder auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Kontakt treten könnte. Die beiden Politiker verbindet eine Freundschaft. „Soweit uns bekannt ist, ja, ist er tatsächlich in Moskau“, sagte Peskow demnach zu Berichten, dass der SPD-Politiker sich in der Hauptstadt aufhalte.