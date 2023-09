Musik Krebs-Diagnose bei Sänger aus Buchholz: Voyager sagt Tour ab Von dpa | 21.09.2023, 11:51 Uhr | Update vor 54 Min. Die Band "Voyager" aus Australien Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild up-down up-down

Die australische Progressive-Metal-Band Voyager aus Perth hat nach einer Krebs-Diagnose ihres niedersächsischen Frontmannes Danny Estrin ihre Europatournee abgesagt. Die fünfköpfige Band, die Australien in diesem Jahr beim ESC in Liverpool vertreten hat, wollte im Oktober zunächst in Hamburg, Berlin und München auftreten. Der 41-jährige Estrin hat einen starken Bezug zu Deutschland. Er ist in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) aufgewachsen.