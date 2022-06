ARCHIV - Eine Pflegefachkraft zieht einem Klienten einen Kompressionsstrumpf an. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Gesundheit Krankenstand in Pflege deutlich höher als in anderen Jobs Von dpa | 08.06.2022, 12:38 Uhr

Beschäftigte in der Alten- und Krankenpflege in Niedersachsen sind einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) zufolge deutlich länger krank als Mitarbeiter anderer Berufsgruppen. Im Schnitt fielen sie im vergangenen Jahr mehr als eine Woche länger aus, wie die TK-Landesvertretung am Mittwoch mitteilte. Während die Fehltage aller Erwerbstätigen im Schnitt bei 15,5 lagen, waren es bei den Pflegerinnen und Pflegern im Schnitt 23,9 Tage.