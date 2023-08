Erwerbstätige der TK waren von Januar bis Juni dieses Jahres durchschnittlich 10,3 Tage krankgeschrieben, im Vorjahreszeitraum waren es noch 9,9 Tage, wie die Krankenkasse am Donnerstag in Hannover mitteilte. In dem ersten Halbjahr 2019 bis 2021 lag diese Zahl jeweils bei unter 8 Tagen.

Erwerbstätige der TK waren von Januar bis Juni dieses Jahres durchschnittlich 10,3 Tage krankgeschrieben, im Vorjahreszeitraum waren es noch 9,9 Tage, wie die Krankenkasse am Donnerstag in Hannover mitteilte. In dem ersten Halbjahr 2019 bis 2021 lag diese Zahl jeweils bei unter 8 Tagen.

„Wir können nur vermuten, weshalb gerade Erkältungs- und Grippekrankheiten seit dem letzten Jahr so stark kursieren: Zum einen könnten es Nachholeffekte bei Infektionserkrankungen sein und zum anderen könnten die niedersächsischen Erwerbstätigen auch sensibler gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen geworden sein, um Ansteckungen zu vermeiden“, sagte Dirk Engelmann, Leiter der TK-Landesvertretung in Niedersachsen. Die TK versichert nach eigenen Angaben rund 457.000 Erwerbstätige im Bundesland.