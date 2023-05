Rauchen Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Krankenkasse: Tabakmissbrauch in Niedersachsen nimmt zu Von dpa | 30.05.2023, 12:41 Uhr

Der Tabakmissbrauch nimmt in Niedersachsen einer Hochrechnung zufolge zu. Rund 630.000 Menschen seien wegen Tabakabhängigkeit, Entzugserscheinungen, eines akuten Tabakrausches oder psychischer Probleme aufgrund von Tabak im Jahr 2021 behandelt worden, teilte die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) am Dienstag anlässlich des Weltnichtrauchertages (31. Mai) mit. Nach den Daten handelt es sich um ein Plus von rund 62 Prozent im Vergleich zu 2011.