Gesundheit Krankenkasse: Schlafstörungen nehmen zu Von dpa | 08.09.2023, 09:14 Uhr | Update vor 20 Min. Schlafstörungen Foto: © Th. Weidner/© Th. Weidner/obs/Archivbild

Die Menschen in Niedersachsen leiden nach einer Untersuchung der Krankenkasse Barmer häufiger unter Schlafstörungen als vor zehn Jahren. 2021 waren sieben Prozent der eigenen Versicherten der Kasse mit Schlafstörungen in ärztlicher Behandlung - zehn Jahre zuvor waren es noch fünf Prozent, wie die Landesgeschäftsführerin der Barmer in Niedersachsen und Bremen, Heike Sander, am Freitag sagte. Auch in Bremen sei der Anteil der ärztlich diagnostizierten Schlafstörungen unter den eigenen Versicherten gestiegen: 2012 habe er bei 4,5 Prozent gelegen, 2021 bei 6,0 Prozent.