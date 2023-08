Krankheiten Krankenkasse: Anteil der Menschen mit Migräne steigt Von dpa | 25.08.2023, 09:18 Uhr | Update vor 21 Min. Frau am Fenster Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration up-down up-down

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen leiden nach einer Untersuchung der Krankenkasse Barmer häufiger unter Migräne. Nach Daten der eigenen Versicherten seien 2021 insgesamt 5,3 Prozent in Niedersachsen betroffen gewesen - nach 4,2 Prozent im Jahr 2012, teilte die Kasse am Freitag mit. „Wir verzeichnen also einen Anstieg um ein Viertel innerhalb von zehn Jahren“, sagte Heike Sander, die Landesgeschäftsführerin der Barmer in Niedersachsen und Bremen. In Bremen stieg der Anteil der Betroffenen unter den eigenen Versicherten in dem Zeitraum von 3,7 auf 4,8 Prozent. Die Barmer hat in den beiden Ländern einen Marktanteil von 11 Prozent.