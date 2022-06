Eine Pflegekraft geht auf einer Intensivstation über den Flur. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild FOTO: Fabian Strauch Gesundheit Krankenhausgesetz: Verband fordert Nachbesserungen Von dpa | 01.06.2022, 12:26 Uhr

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Kliniken hat die niedersächsische Krankenhausgesellschaft Nachbesserungen am Entwurf des neuen Krankenhausgesetzes gefordert. So fehlten in dem Gesetzentwurf „unverständlicherweise jegliche Ansätze zur besseren finanziellen Ausstattung der Krankenhäuser“, teilte die Krankenhausgesellschaft (NKG) am Mittwoch mit. Dabei habe eine Enquêtekommission des niedersächsischen Landtags klargestellt, dass die Verdoppelung der Investitionsmittel für die Krankenhäuser „dringend erforderlich“ sei. Im Einzelfall sei sogar eine Kürzung der Pauschalfördermittel vorgesehen.