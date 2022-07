Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Krankenhausbetriebe Krankenhäuser pochen auf Inflationsausgleich Von dpa | 13.07.2022, 11:21 Uhr

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) blickt mit Sorge auf die kommenden Monate und rechnet mit steigenden Belastungen für die Klinikmitarbeiter. Es drohten ein weiterer heißer Herbst und Winter mit erhöhten Anforderungen an die Beschäftigten, warnte DKG-Vorsitzender Gerald Gaß in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung in Bremen. „Wir brauchen jetzt dringend eine ausreichende Absicherung der pandemiebedingten Lasten und einen Ausgleich der historisch hohen Inflationsrate sowie der Kosten durch die Tarifabschlüsse, um die Krankenhausbetriebe wirtschaftlich zu stabilisieren.“