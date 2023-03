Krankenhaus Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheitsversorgung Krankenhaus-Behandlungen gehen in Niedersachsen zurück Von dpa | 06.03.2023, 14:23 Uhr

Die Behandlungen im Krankenhaus gehen in Niedersachsen zurück. Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) hat für 2022 im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 einen Einbruch von 12 Prozent ermittelt. Somit gab es statt knapp 650.000 nur noch rund 570.000 stationäre Aufnahmen, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß. Damit waren die AOK-Versicherten in Niedersachsen allerdings noch häufiger im Krankenhaus als im Bundesdurchschnitt (minus 15 Prozent).