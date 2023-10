Prozess Kostenübernahme für Medikament? Beschwerde abgelehnt Von dpa | 04.10.2023, 13:05 Uhr | Update vor 8 Min. Bundesverfassungsgericht Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Kind ist am Bundesverfassungsgericht mit seinem Ansinnen gescheitert, dass Kosten für eine experimentelle Therapie zur Behandlung seiner seltenen Krankheit von der Krankenkasse übernommen werden. Das oberste deutsche Gericht in Karlsruhe nahm mit am Mittwoch veröffentlichtem Beschluss die diesbezügliche Verfassungsbeschwerde zur Leistungspflicht gesetzlicher Krankenkassen nicht zur Entscheidung an.