Schulen Kostenlose Binden und Tampons für Hannovers Schulen Von dpa | 29.08.2023, 16:59 Uhr

Alle weiterführenden Schulen in Hannover können künftig ihren Schülerinnen kostenlose Binden und Tampons anbieten. Die Stadt Hannover sicherte den Schulen die Finanzerung zu, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Dienstag sagte. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet. Ein Pilotprojekt an 16 Schulen sei gut verlaufen. In diesen waren in den Toilettenräumen Spender mit Menstruationsartikeln aufgestellt worden. Zuvor hatten Mädchen im Schulsekretariat nach Binden beziehungsweise Tampons fragen müssen.