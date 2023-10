Gesundheit Kostenlose Binden und Tampons an Leibniz Universität Von dpa | 16.10.2023, 11:47 Uhr | Update vor 53 Min. Tamponspender Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down

Kostenlose Binden und Tampons stehen künftig an drei Damentoiletten der Leibniz Universität Hannover zur Verfügung. „Wir wollen damit einen Beitrag gegen die sogenannte Periodenarmut leisten und damit Studierende direkt unterstützen“, teilte Julia Gillen, Vorsitzende der Kommission für Gleichstellung an der Universität, am Montag mit. Besonders Studierende mit Geldproblemen sollen von dem Angebot profitieren.