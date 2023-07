Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Leer Kopf gegen Heckscheibe geschlagen: 24-Jähriger verletzt Von dpa | 30.07.2023, 13:32 Uhr | Update vor 54 Min.

Ein 24-Jähriger ist im Landkreis Leer von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Das Opfer wurde am Samstag in Moormerland von dem Unbekannten hinter ein Auto gezerrt. Anschließend schlug der Täter den Kopf des Opfers gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.