Landkreis Osnabrück Kontrolle über Auto verloren: Mann wird schwer verletzt Von dpa | 07.05.2023, 11:14 Uhr

Ein 37 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Osnabrück schwere Verletzungen erlitten. Am Freitagabend sei der Wagen des Mannes nahe Bohmte zunächst zu weit nach rechts geraten, daraufhin habe er vermutlich abrupt gegengelenkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto und kam nach links von der Straße ab. Der Wagen touchierte einen Baum, schleuderte über einen Graben und blieb schließlich an einem weiteren Baum auf dem Dach liegen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Ersthelfer um den Mann, der ins Krankenhaus kam. Eine befürchtete Lebensgefahr bestand nicht.