Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Bremen Kontaktpolizisten müssen im Innendienst einspringen Von dpa | 01.08.2023, 15:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Kontaktpolizisten müssen in Bremen zeitweise im Innendienst aushelfen. Die Beamtinnen und Beamten sollen voraussichtlich bis zum Jahreswechsel liegen gebliebene Anzeigen abarbeiten, heißt es in einem internen Schreiben des Polizeipräsidenten Dirk Fasse. Dafür seien sie an durchschnittlich einem Tag pro Woche von ihrer Arbeit auf der Straße freigestellt. Zuerst hatte der „Weser Kurier“ berichtet.