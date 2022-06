ARCHIV - Ein Deutsch/Esperanto Wörterbuch liegt in einer WG-Küche. Foto: Inga Kjer/dpa/Illustration FOTO: Inga Kjer Oldenburg Kongress in Oldenburg: Man spricht Esperanto Von dpa | 03.06.2022, 12:05 Uhr

Eine Sprache ohne Land - und doch wird sie schätzungsweise von Millionen Menschen gesprochen: Esperanto. In Oldenburg ist sie am Wochenende zu hören in Wort und Gesang. Bei dem Kongress geht es auch um „Daŭripovo“ - um Nachhaltigkeit.