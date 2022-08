ARCHIV - Eine Frau hält Geldscheine und Münzen in der Hand. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann up-down up-down Armut Konferenz: Staat muss Spaltung der Gesellschaft bekämpfen Von dpa | 04.08.2022, 11:19 Uhr

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen hat angesichts der Armutsgefährdungsquote in Deutschland vor einer tiefgreifenden und dauerhaften Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Wenn der Staat nicht sofort Maßnahmen zur Bekämpfung der weiteren Spaltung ergreife, werde dies „gefährliche Konsequenzen für unsere Demokratie haben“, sagte Klaus-Dieter Gleitze, der Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz, am Donnerstag. „Bereits jetzt ist die Wahlbeteiligung in sozialen Brennpunkten oft 50 Prozent niedriger als in Vierteln mit überdurchschnittlichem Einkommen.“