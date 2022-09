Aktion «Wahlzeit? - Mahlzeit!» Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Soziales Konferenz: „Dramatische finanzielle Situation von Armen“ Von dpa | 22.09.2022, 12:47 Uhr

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen hat mit einer Aktion „Wahlzeit? - Mahlzeit!“ vor dem Niedersächsischen Landtag in Hannover auf die Situation von armen Menschen in Krisenzeiten aufmerksam gemacht. Die Initiatoren stellten am Donnerstag einen großen leeren Einkaufswagen auf, daneben einige Warenkörbe mit einem Schild „Hartz-IV-Warenkorb 2.0“ mit ein paar Scheiben trockenem Brot. „Die finanzielle Situation von Armen und Menschen mit geringem Einkommen ist im Herbst 2022 so dramatisch wie seit Jahrzehnten nicht, und sie wird im Winter schlimmer“, sagte Sprecher Lars Niggemeyer.