Kindergärten Kommunen warnen vor zu hohen Anforderungen an Kitas Von dpa | 21.06.2022, 13:38 Uhr

Die Kommunen in Niedersachsen sehen die Vollzeitbetreuung in Kitas durch zu hohe Anforderungen an die personelle Besetzung bedroht. „Wenn wir die Standards immer weiter nach oben schrauben und etwa an der dritten Kita-Kraft festhalten, dann ist schnell klar, dass wir diese Fachkräfte nicht haben werden“, sagte Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB), der „Neuen Presse“ vom Dienstag in Hannover.