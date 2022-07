ARCHIV - Eine Möwe wartet auf dem Dach eines Fischverkaufskutters auf Essenreste. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet FOTO: Jens Büttner up-down up-down Tiere Kommunen gehen gegen diebische Möwen vor Von dpa | 21.07.2022, 05:51 Uhr

Möwen gehören zur Küste wie Wind und Wellen. Doch die Vögel können zur Plage werden, wenn sie sich etwa über den Proviant von Urlaubsgästen hermachen und Pommes, Brötchen oder Eiswaffeln aus den Händen reißen. Um die fliegenden Diebe in Schach zu halten, lassen sich die Küstenorte an Nord- und Ostsee einiges einfallen. Das reicht von flatternden Wimpeln und bunten Schirmchen über den Tellern bis zu Möwenwarnlauten aus Lautsprechern. Einige Gemeinden haben das Füttern der Möwen strikt verboten und drohen bei Verstößen gegen das Verbot hohe Geldstrafen an.