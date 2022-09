Bundschef Trips Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Energiekrise Kommunen fordern Energiepreisbremse und Geflüchtetenhilfe Von dpa | 19.09.2022, 18:43 Uhr

Angesichts gestiegener Preise für Strom und Gas drängt auch der niedersächsische Städte- und Gemeindebund auf eine staatliche Energiepreisbremse. Nur so könnten Wirtschaft und Verbraucher, aber auch die Kommunen gut durch den Winter kommen, teilte der kommunale Spitzenverband nach einer Präsidiumssitzung in Hannover am Montag mit. „Die Städte und Gemeinden mit ihren kommunalen Liegenschaften, Wohnungsbauunternehmen und Stadtwerken dürfen in dieser Energiekrise nicht in Vergessenheit geraten“, sagte Präsident Marco Trips. „Den kommunalen Haushalten droht hier eine Schieflage, bei der ohne staatliches Handeln ein Desaster droht.“