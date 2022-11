Stephan Weil Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Reform Kommunen befürchten Verzögerungen bei Wohngeldauszahlung Von dpa | 23.11.2022, 14:08 Uhr

Der Deutsche Städtetag hat Nachbesserungen bei der Wohngeld-Reform gefordert, die am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll. „Wir haben Sorge, dass die potenziellen Empfänger zu lange auf dieses Wohngeld warten müssen“, sagte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes, Markus Lewe, am Mittwoch in Hannover. Die Kommunen rechnen laut Lewe damit, dass die Zahl der Antragstellenden sich verdreifacht. Der Bund könnte die Städte und Gemeinden mit Bundespersonal beziehungsweise mit einer neuen Software unterstützen, sagte der Verbandspräsident, der auch Oberbürgermeister von Münster ist.